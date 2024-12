YouHodler Lancia ASSOCASP, la Prima Associazione di Categoria Italiana per i Fornitori di Servizi di Crypto Asset

Adnkronos

Unificare il Settore Cripto Italiano per Promuovere Regolamentazioni Chiare e Favorire una Crescita Sostenibile

MILANO, 5 dicembre 2024 /PRNewswire/ — YouHodler, una piattaforma fintech Web3 con sede in Svizzera e nell’UE, è orgogliosa di annunciare la creazione di ASSOCASP, la prima associazione di categoria italiana per i fornitori di servizi di crypto asset (CASP). Fondata da YouHodler insieme ad altri cinque leader del settore cripto italiano, l’organizzazione mira a trasformare il modo in cui i CASP interagiscono con le autorità locali, formando una voce unificata dell’industria.

Nata in risposta agli sviluppi normativi e politici recenti del governo italiano, ASSOCASP sottolinea l’impegno comune dei suoi membri verso la conformità, l’innovazione e la collaborazione, ponendo una solida base per il successo a lungo termine. L’associazione offre una piattaforma al settore cripto italiano per affrontare le sue sfide più urgenti, dalla navigazione in un panorama normativo in continuo cambiamento al rafforzamento dell’interazione con le istituzioni e all’istituzione di linee guida operative chiare.

“La creazione di ASSOCASP rappresenta un passo importante per l’ecosistema cripto in Italia e oltre, e siamo orgogliosi di essere tra i suoi membri fondatori”, ha dichiarato Ilya Volkov, CEO e co-fondatore di YouHodler. “La sua missione è strettamente allineata con la nostra visione aziendale, e siamo fiduciosi che questa organizzazione contribuirà a portare le tecnologie cripto e blockchain a nuovi livelli. È stimolante vedere i leader del settore uniti per restituire alla nostra comunità e favorire un futuro promettente per tutti.”

La missione di ASSOCASP è rappresentare, innovare e promuovere la crescita sostenibile del settore cripto locale. Attraverso collaborazioni, progetti di ricerca e conferenze, l’associazione si impegna a promuovere regolamentazioni chiare e favorevoli alle cripto, a diffondere gli standard di eccellenza del settore e a facilitare partnership significative tra i suoi membri. Nei prossimi mesi, l’associazione continuerà ad espandere la sua rete di membri a livello nazionale, offrendo gli strumenti e il supporto necessari alle aziende per prosperare in un ambiente regolamentato e innovativo.

Informazioni su YouHodlerYouHodler è una piattaforma Web3 con sede in Svizzera e nell’UE che offre soluzioni fintech innovative per connettere i servizi finanziari fiat e cripto con semplicità, efficienza e trasparenza. La sua suite completa di servizi include prestiti garantiti da cripto, funzionalità di trading e di exchange. Pur essendo facile da usare e intuitiva per i consumatori quotidiani, la piattaforma è anche abbastanza avanzata da consentire operazioni di trading strategico nel mercato cripto.

Informazioni su ASSOCASPASSOCASP è l’associazione di categoria italiana dedicata ai fornitori di servizi di crypto asset, impegnata a rappresentare, supportare e proteggere gli operatori del settore. Con un focus sull’advocacy regolatoria, sulla promozione dell’innovazione e sulla crescita della comunità cripto, ASSOCASP agisce come interlocutore di riferimento per il mercato italiano e internazionale, promuovendo uno sviluppo sostenibile e regolamentato degli asset cripto in Italia. Per maggiori informazioni, visita www.assocasp.it.