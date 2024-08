Zendure presenta le batterie AB1000S/AB2000S di nuova generazione con funzioni di sicurezza avanzate

Adnkronos

DÜSSELDORF, Germania, 22 agosto 2024 /PRNewswire/ — Zendure, un’azienda EnergyTech in rapida crescita, è pronta a lanciare le nuove batterie ricaricabili AB1000S e AB2000S. Queste batterie innovative sono dotate di un sistema antincendio ad aerosol, che migliora la sicurezza nell’ambito della linea di prodotti SolarFlow. La “S” nei nomi sta per “Sicurezza”.

Sicurezza e immagazzinaggio dell’energia innovativi con le batterie AB1000S/AB2000S

Le nuovissime AB1000S/AB2000S fanno parte della linea di prodotti SolarFlow di Zendure e immagazzinano l’energia solare generata dalle centrali elettriche sui balconi. Hanno una capacità di accumulo di 960 Wh (AB1000S) e 1.920 Wh (AB2000S). È possibile collegare insieme fino a quattro batterie per una capacità di accumulo massima di 7.680 Wh; le AB1000S e AB2000S sono compatibili tra loro.

Le batterie AB1000S/AB2000S incorporano un sistema antincendio intelligente ad aerosol, che in caso di incendio rileva condizioni di surriscaldamento o difetti tecnici come cortocircuiti e lo estingue automaticamente. Attivato a temperature comprese tra 160 ⁰C e 180 ⁰C, l’agente aerosol solido si trasforma in un liquido nebulizzato che contiene l’incendio senza emissione di vapori nocivi.

Sicurezza e prestazioni avanzate con la tecnologia SolarFlow

Grazie alla tecnologia di prevenzione della fuga termica (Anti-Thermal-Runaway), il sistema SolarFlow garantisce che le AB1000S/AB2000S mantengano temperature ottimali durante il funzionamento, prevenendo efficacemente i casi di surriscaldamento. Inoltre, il sistema è dotato di un algoritmo avanzato di bilanciamento a livello delle celle della batteria che dà priorità alla carica di quelle a bassa capacità, impedendone la scarica e la ricarica eccessive. Ciò garantisce cicli di carica-scarica bilanciati su tutte le celle e prolunga notevolmente la durata della batteria.

Le AB1000S e AB2000S impiegano inoltre un sistema di gestione intelligente della batteria (BMS) che ne monitora e ottimizza costantemente le prestazioni, garantendone un funzionamento sicuro e stabile, oltre a proteggerla da possibili problemi quali surriscaldamento, sovracorrente, cortocircuiti, sovratensione e sovraccarico.

Caratteristiche principali delle AB1000S/AB2000S

Informazioni su ZendureFondata nel 2017, Zendure è una delle aziende EnergyTech in più rapida crescita con sede nei centri tecnologici della Silicon Valley, negli Stati Uniti, nella Greater Bay Area in Cina, in Giappone e in Germania. La missione di Zendure è quella di fornire energia pulita, affidabile e conveniente alle case, sfruttando le più recenti tecnologie energetiche. Il suo rivoluzionario sistema di accumulo di energia sul balcone SolarFlow trasforma la luce solare in una fonte di energia sicura, affidabile e resiliente per la vita di tutti i giorni.

Contatto: Chris Patrickchris.qiu@zendure.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2486342/Zendure_Unveils_Next_Generation_AB1000S_AB2000S_Batteries_with_Enhanced_Safety_Features.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpg