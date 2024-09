ZTE e Orange Liberia collaborano per completare l’implementazione della rete rurale in Liberia

Adnkronos

MONROVIA, Liberia, 10 settembre 2024 /PRNewswire/ — Orange Liberia, in collaborazione con il suo partner strategico ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni integrate per la tecnologia delle comunicazioni e l’informatica, ha annunciato il completamento di un progetto per la costruzione di nuovi centri di comunicazione, denominati Rural EcoSites, in tutto il paese, migliorando significativamente la copertura di rete nelle aree rurali.

Il progetto, che comprende 128 centri di comunicazione, è stato completato in soli tre mesi. Questi centri utilizzano apparecchiature di stazione base wireless a basso consumo energetico e ad ampia copertura che supportano le bande da 800 MHz e 900 MHz.

La rete offre servizi vocali 2G per gli utenti nelle aree remote e supporta servizi dati 4G. Ogni centro integra energia solare e batterie al litio intelligenti, potenziate dal software di risparmio energetico PowerPilot AI, per realizzare una rete efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, le sfide legate alla trasmissione vengono affrontate in modo flessibile attraverso l’uso adattabile della tecnologia a microonde, satellitare e di trasmissione 4G.

Questa nuova infrastruttura segna un notevole miglioramento nei servizi di comunicazione per le regioni rurali della Liberia, garantendo un accesso di rete di alta qualità ad aree precedentemente sottoservite. Oltre 580.000 abbonati nelle aree rurali trarranno vantaggio da una migliore inclusione digitale, finanziaria ed energetica.

Jean Marius YAO, Ceo Orange Liberia, ha dichiarato: “Questo progetto dimostra il nostro impegno nel fornire servizi di comunicazione migliori alla popolazione della Liberia. Continueremo a collaborare con partner come ZTE per far progredire il settore delle telecomunicazioni in Liberia”.

“I nuovi centri di comunicazione forniranno un forte sostegno allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali della Liberia. “Orange Liberia continua a impegnarsi per offrire ai clienti servizi di comunicazione a prezzo accessibile e di alta qualità”, ha aggiunto Jean Marius YAO.

Zhang Guanzhen, Ceo ZTE Orange MEA Account, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione a questo progetto. “Questo progetto segna la prima implementazione della nostra soluzione di rete rurale con Orange Group e rappresenta una svolta significativa nella nostra collaborazione”, ha aggiunto Zhang Guanzhen. “Nonostante le condizioni difficili, tra cui infrastrutture sottosviluppate e climi rigidi, i team addetti alle consegne di entrambe le aziende hanno superato numerosi ostacoli imprevisti per garantire il completamento del progetto. Questo risultato rappresenta una pietra miliare strategica nella cooperazione in corso tra Orange Group e ZTE Corporation”.

La nuova infrastruttura di rete rurale promette di rafforzare le comunità rurali della Liberia, facilitando una migliore integrazione economica e sociale. Orange Liberia e ZTE si impegnano a far progredire ulteriormente il panorama delle telecomunicazioni in Liberia.

