Nel 2021 mercato immobiliare ancora in salita anche dopo il lockdown

«Il 2021 ha messo in luce un mercato immobiliare in ripresa, con compravendite e prezzi in aumento. Quello che sembrava essere una spinta dovuta al lockdown a cui siamo stati sottoposti si è invece confermato un trend consolidato. C'è desiderio di casa e, parte dei risparmi accumulati durante la pandemia, si stanno riversando sulla casa».

Sono queste le prime considerazioni contenute nella prefazione della sedicesima edizione di 'Casa trend’, pubblicazione annuale del gruppo Tecnocasa.

I primi sei mesi dell’anno hanno segnalato una notevole domanda abitativa, espressione di un forte desiderio di acquisto di casa esploso subito dopo il primo lockdown. L’andamento positivo delle compravendite è stato sostenuto dal mercato del credito, estremamente vantaggioso e con tassi molto contenuti. “Le prospettive per il mercato immobiliare sono, al momento, decisamente positive”, si legge nel dossier.

Nel primo semestre del 2021 le compravendite residenziali in Italia sono state 363.750, con un incremento del 56% rispetto allo stesso periodo del 2020. Più opportuno è fare il confronto con il primo semestre del 2019, anno non interessato dalla pandemia e in cui si erano raggiunti livelli importanti di scambi: l’aumento, in questo caso, è stato del +21,9%. Vale la pena soffermarsi sulla crescita dei volumi registrata nei comuni non capoluogo, che è stato del 62,4% rispetto al 2020.

Anche l’analisi delle compravendite per aree geografiche evidenzia un comportamento diverso tra le aree (al Nord +54,3% rispetto al 2020 e +22,6% rispetto al 2019; al Centro +53,9% rispetto al 2020 e +21,9% rispetto al 2019; al Sud +61,6% rispetto al 2020 e +20,3% rispetto al 2019). Nelle grandi città, le tempistiche di vendita sono di 114 giorni, nei capoluoghi di provincia si segnala una media di 143 giorni, mentre i comuni dell’hinterland delle grandi città che hanno fatto registrare 147 giorni.

