Giorgio Vindigni: «Vi spiego il mio campo largo tra progressismo e riformismo»

Con la mia candidatura a sindaco Scicli diventa un laboratorio politico del “campo largo”. Una comunione di moderatismo, progressismo e riformismo con i partiti protagonisti per ricostruire il tessuto connettivo tra la comunità e il palazzo.

Pubblicità

Ci affidiamo alla concertazione per rendere una risposta possibile e sostenibile alle esigenze della comunità come da programma. Il campo largo offre interlocuzioni costanti con i centri decisionali per concretizzare i finanziamenti per i nostri obiettivi. Se eletto sindaco guiderò l’amministrazione come primo tra i pari. Gli assessori avranno ampio mandato di autonomia avendo però a riferimento il programma. Il Comune sarà accessibile a tutti e con un ruolo significativo del consiglio comunale.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA