Salvatore Iacono: «Ecco come voglio cambiare Giarratana»

Il progetto #GIARRATANA2.2 costituisce quello che io definisco l’”aggiornamento” del primordiale progetto #GIARRATANA2.0. E allora cambiamo! Si! Cambiamo la nostra Giarratana, cambiamo la classe dirigente che nei decenni è riuscita solo a ingrigire la nostra splendida realtà. Il cambiamento sarà propedeutico alla RINASCITA di Giarratana, sarà lo stimolo per far ripartire la nostra economia locale, per costruire progetti concreti attenzionando i giovani, lo sport, le attività produttive e riservando un occhio di riguardo agli anziani ed ai disabili. Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere, il primo sarà quello volto all’abbattimento delle tasse, piaga sociale della nostra comunità, e poi far CONOSCERE e far CRESCERE GIARRATANA.

