25 aprile: Mattarella rende omaggio ad Altare della Patria

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dai presidenti del Senato, Ignazio La Russa; della Camera, Lorenzo Fontana; del Consiglio, Giorgia Meloni; della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso; dal ministro della Difesa, Guido Crosetto; dal capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano; e dalle altre autorità civili e militari ha reso omaggio all’Altare della Patria in occasione dell’80/mo anniversario della Liberazione, primo appuntamento del programma di celebrazioni. Successivamente il Capo dello Stato si recherà a Genova, per la cerimonia in programma al Teatro Ivo Chiesa.

