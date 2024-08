Adescava online minorenni e le molestava, arrestato 36enne

Incontri online

Prometteva alle ragazzine soldi e regali costosi

BRESCIA. Un 36enne di Palazzolo, nel Bresciano, è stato arrestato perché adescava online ragazzine dai 12 ai 14 anni costringendole, con la promessa di regali costosi e dazioni in denaro, a compiere atti sessuali. Per i carabinieri sono numerose le vittime, soprattutto in Franciacorta, in vari comuni a cavallo tra Brescia e Bergamo. Secondo quanto ricostruito gli incontri avvenivano online ma anche di persona. Il 36enne è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i reati che vanno dalla violenza sessuale, ad atti sessuali con minori, produzione di materiale pedopornografico e prostituzione minorile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA