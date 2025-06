Alfa canta con Ed Sheeran, “per lui ho iniziato a fare musica”

agenzia

L'artista britannico a Roma per il live all'Olimpico

ROMA, 14 GIU – “Ed è letteralmente il motivo per cui io ho iniziato a fare musica. Avevo dieci anni quando ho visto il suo video musicale di A-Team e ho detto wow, voglio voglio cominciare a suonare la chitarra. E la stessa chitarra su cui ho imparato a suonare A-Team oggi me l’ha autografata”. Un emozionato Alfa racconta dell’incontro oggi con Ed Sheeran, impegnato stasera allo Stadio Olimpico di Roma per l’unica data italiana. Alfa è da sempre fan del cantautore britannico ed oggi è riuscito a incontrarlo e a conoscerlo. Insieme hanno anche intonato proprio A-Team, in un video diventato virale sui social. “È un cerchio che si chiude e magari un altro che si apre – ha detto ancora Alfa -. Lui è un personaggio incredibile, un artista completo. È una persona semplicissima: ci siamo scambiati i contatti, abbiamo parlato di musica. È stato incredibile, sono veramente grato di averlo conosciuto”.

