Alla Fiera di Milano nasce la prima casa del Made in Italy

economia

Bozzetti: «Sarà luogo di supporto per espositori e imprenditori»

La Fiera di Milano è la prima ad ospitare la prima Casa del Made in Italy, un presidio istituzionale del Mimit, Ministero per le Imprese e il Made in Italy, per promuovere le eccellenze italiane attraverso la diffusione delle politiche ministeriali, la collaborazione con realtà locali e la promozione delle manifestazioni fieristiche. L’iniziativa nasce nell’ambito dell’Alleanza per il made in Italy, il tavolo di confronto che ha l’obiettivo di valorizzare le fiere come strumenti di politica industriale e di internazionalizzazione delle imprese italiane, promosso da Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano.

A presentare la prima Casa del Made in Italy in una Fiera sono stati il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il vice direttore generale di Fiera Milano spa Roberto Foresti. “È un orgoglio per il sistema fieristico milanese ospitare la Casa del Made in Italy, la prima in una Fiera – ha commentato Bozzetti -. Sarà un luogo a supporto di tutti gli imprenditori che partecipano come espositori o come visitatori, per poter conoscere il sistema di incentivi nazionali e regionali a loro favore. Ma è anche un luogo dove gli investitori che verranno a visitare le fiere a Milano potranno conoscere qual è il supporto che il governo italiano offre agli investimenti stranieri nel nostro Paese”.

Il sistema fieristico milanese è un asset strategico del Paese: sostiene oltre 36.000 imprese espositrici, di cui 10.000 all’estero, e ospita più di 4,5 milioni di visitatori l’anno. Le oltre 50 manifestazioni realizzate da Fiera Milano generano, per le sole aziende espositrici italiane, ricavi per 46,6 miliardi di euro e 17,5 miliardi di euro di export, con una quota di export pari al 38% del loro fatturato realizzato in Fiera Milano. Fiera Milano genera 8,1 miliardi di euro di indotto sul territorio nazionale, di questi 4,3 ricadono in Lombardia.