Amnesty, «L’Italia viola i diritti di migranti e rifugiati»

L'allarme

Rapporto dopo le visite ai Cpr di Ponte Galeria e Pian del lago a Caltanissetta

In Italia i migranti e le persone in cerca di asilo sono illegalmente privati della libertà in centri di detenzione al di sotto degli standard internazionali. Lo ha dichiarato Amnesty International nella suo rapporto “Libertà e dignità: Osservazioni di Amnesty International sulla detenzione amministrativa di migranti e richiedenti asilo in Italia”.

“La detenzione dovrebbe essere la misura di ultima istanza. Tuttavia nei centri che abbiamo visitato abbiamo incontrato persone che non avrebbero mai dovuto essere detenute: con gravi problemi di salute mentale o in cerca di asilo a causa del loro orientamento sessuale o del loro attivismo politico, ma provenienti da Paesi che il governo italiano ha arbitrariamente definito sicuri”, ha dichiarato Dinushika Dissanayake, vicedirettrice regionale di Amnesty International per l’Europa.