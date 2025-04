Calcio: Di Francesco ‘squadra ci crede, risposta emozionante’

agenzia

A Empoli per proseguire nel cammino salvezza

VENEZIA, 12 APR – “Tra il primo e secondo tempo ho chiesto ai ragazzi se ci credevano, e mi hanno risposto tutti di sì: è stato bellissimo, emozionante. Un segnale certamente più importante delle indicazioni tecnico tattiche che ho dato nell’intervallo”. E’ quanto ha rilevato Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo la vittoria sul Monza, che ha rilanciato le speranze di salvezza. “Vogliamo dedicare questa vittoria ai tifosi – ha aggiunto – perchè la aspettavano da tanto tempo: adesso andiamo a Empoli convinti della nostra forza. Peccato per l’espulsione per doppia ammonizione di Fila, nella sfida salvezza ci avrebbe fatto comodo. Ma vogliamo proseguire questo percorso. Non guarderò le partite delle avversarie: l’unica cosa che mi interessa sarà il loro risultato finale”.

