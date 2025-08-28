Cina, Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre

La celebrazione

La Kcna conferma la visita del dittatore nordcoreano a Pechino

La Cina ha annunciato che il leader nordcoreano Kim Jong-un parteciperà alla parata militare di Pechino per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Lo ha riferito l’assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà il 3 settembre. Quasi contestualmente, la Kcna, l’agenzia ufficiale di Pyongyang, ha riferito che Kim sarà presto impegnato in un viaggio in Cina “su invito del presidente Xi Jinping” per partecipare alla grande parata militare su Piazza Tienanmen.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA