Con auto investe famiglia turisti a Sciacca, la donna è grave

Incidente in una strada dove è in vigore la Ztl

È di tre persone ferite, una delle quali in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa sera a Sciacca, in via Roma, in un’area dove vige la Ztl. Il conducente di una vettura d’epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo travolgendo tre pedoni, una famiglia di turisti di nazionalità tedesca: padre, madre e figlia. La donna è ricoverata con un trauma cranico in ospedale.