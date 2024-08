La decisione

Stessa richiesta dalla Procura di Monza anche per Olga Tishina

MILANO, 13 AGO – La Procura di Monza ha presentato al Gip richiesta di archiviazione per la direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, e per la sua assistente Olga Tishina, indagate per abusi psicologici su alcune ginnaste.

