Distributori di assorbenti gratis allo Iuav di Venezia

L'iniziativa

Udu: «Servizio fondamentale ma è assente a Ca' Foscari»

Distributori gratuiti di assorbenti igienici sono stati installati in alcune sedi dell’Università Iuav di architettura, a Venezia. Lo annuncia l’Unione degli Universitari, sottolineando che si tratta di “un servizio fondamentale che risponde a una richiesta storica della componente studentesca e che rappresenta un primo passo verso una reale accessibilità e inclusività negli spazi universitari”.

“Si tratta di una conquista importante – dichiara Angelica Morresi, rappresentante nel cda di ateneo e coordinatrice di Udu Venezia – frutto di un lungo lavoro di ascolto e pressione da parte nostra all’interno degli organi universitari. Tuttavia, è una vittoria solo parziale. Parlare di accesso gratuito significa garantire una copertura equa per tutta la comunità studentesca”.