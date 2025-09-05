L'iniziativa
Distributori di assorbenti gratis allo Iuav di Venezia
Udu: «Servizio fondamentale ma è assente a Ca' Foscari»
Distributori gratuiti di assorbenti igienici sono stati installati in alcune sedi dell’Università Iuav di architettura, a Venezia. Lo annuncia l’Unione degli Universitari, sottolineando che si tratta di “un servizio fondamentale che risponde a una richiesta storica della componente studentesca e che rappresenta un primo passo verso una reale accessibilità e inclusività negli spazi universitari”.
“Si tratta di una conquista importante – dichiara Angelica Morresi, rappresentante nel cda di ateneo e coordinatrice di Udu Venezia – frutto di un lungo lavoro di ascolto e pressione da parte nostra all’interno degli organi universitari. Tuttavia, è una vittoria solo parziale. Parlare di accesso gratuito significa garantire una copertura equa per tutta la comunità studentesca”.
Il servizio è invece assente all’altra università di Ca’ Foscari. Per Giorgia Pettenò, rappresentante in cda con l’UDU Venezia “nel 2022 erano stati stanziati 40mila euro per l’installazione di questi distributori, 20mila per il 2023 e 20mila per il 2024. Tuttavia, quei distributori che secondo il piano di uguaglianza di genere sarebbero stati installati entro l’anno accademico 2023/2024, non si sono mai visti. Questo dimostra una grave mancanza di attenzione verso i bisogni concreti della componente studentesca da parte della nostra università”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA