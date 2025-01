E’ morta Marianne Faithfull, fu compagna di Mick Jagger

agenzia

La cantante e attrice britannica aveva 78 anni

E’ morta a 78 anni Marianne Faithfull, cantante e attrice britannica nota come interprete e come storica fidanzata di Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, nella Swinging London degli anni ’60. Lo riporta la Bbc citando una portavoce, ma anche altri media britannici

“Marianne è morta pacificamente oggi a Londra, in compagnia della sua amorevole famiglia. Ci mancherà moltissimo”, ha scritto per esempio Guardian.

Nata nel 1946 a Londra, Faithfull era discendente dalla nobiltà austriaca per parte di madre. Dopo essere partita per Londra da adolescente, ebbe un importante incontro con il manager dei Rolling Stones Andrew Loog Oldham, che chiese a Mick Jagger e Keith Richards di scrivere il suo singolo di debutto nel 1964, ‘As Tears Go By’. Il pezzo entrò nella top 10 del Regno Unito, e la lanciò nell’Olimpo dei grandi.

Dopo un periodo di oblio seguito alla fine della relazione con Mick Jagger, Marianne Faithfull tornò al successo con l’album Broken English (1979), un disco raffinato in cui si mescolano atmosfere dark e psichedeliche. A Broken English seguono lavori di ottima qualità sempre sostenuti da una voce roca e profonda che negli anni arriva a maturare in sfumature emozionanti.