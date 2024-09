Palestina

Irruzione negli uffici raccontata in diretta dalla tv

ROMA, 22 SET – Militari dell’esercito israeliano hanno fatto irruzione nella sede di Ramallah di Al Jazeera per notificare la chiusura per 45 giorni. L’ingresso dei militari negli uffici della Cisgiordania è stato testimoniato in diretta dalla stessa emittente qatariota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA