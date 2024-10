Palermo: esplode la sigaretta elettronica in bocca, turista in ospedale

IL CASO

La giovane, in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato nella centrale Piazza Olivella quando è avvenuto l'incidente

La sigaretta elettronica è esplosa mentre stava fumando provocandole una grave ferita alla bocca. Protagonista della disavventura una ragazza di 20 anni soccorsa e trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale a Palermo.

La giovane, in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato nella centrale Piazza Olivella quando è avvenuto l'incidente. A lanciare l'allarme sono stati i titolari di un vicino ristorante.

L’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria. Ma sono in corso indagini per capire se il dispositivo era a norma e se è commercializzato in Italia o se è stato acquistato all’estero.

