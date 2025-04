Expo 2025 Osaka, aperte le porte ai visitatori

In Giappone

Lunghe file all'ingresso fin dalle prime ore

OSAKA, 13 APR – Alle 9 di mattina ora locale (le 2 di notte in Italia), Expo 2025 Osaka ha ufficialmente aperto le porte ai visitatori di tutto il mondo. Già prima dell’inizio, un lungo flusso di visitatori si è messo in coda per entrare all’esposizione universale. Il Padiglione Italia verrà inaugurato alle 15 (le 8 in Italia) alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA