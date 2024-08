Giappone: decine di feriti per il tifone Shanshan

I danni

Raffiche fino a 252 km orari, nessuno è in pericolo di vita

FUKUOKA, 29 AGO – Decine di persone sono rimaste ferite in Giappone a causa del tifone Shanshan, che si è abbattuto questa mattina sull’isola principale meridionale di Kyushu provocando alluvioni e ingenti danni. Il più potente tifone giapponese di quest’anno, con raffiche fino a 252 chilometri orari, ha toccato terra vicino alla città di Satsumasendai, nella prefettura di Kagoshima, intorno alle 8:00 (le 01:00 in Italia). Sull’isola di Kyushu vivono 12,5 milioni di persone. Prima del suo arrivo le autorità avevano emesso il massimo livello di allerta, consigliando a centinaia di migliaia di persone di evacuare a causa del rischio di inondazioni, frane e mareggiate. Nella città costiera di Miyazaki si registrano finora 26 feriti e oltre 100 edifici danneggiati, ha riferito un funzionario locale. Altre nove persone sono rimaste ferite nella vicina Kagoshima. Nessuno è in pericolo di vita.

