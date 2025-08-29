Hamas, “Israele pagherà col sangue l’attacco a Gaza City”

Reazioni

"Ostaggi corrono gli stessi rischi dei combattenti"

Il piano di occupazione di Israele della Striscia di Gaza “avrà un effetto devastante sulla leadership militare e politica”, e “l’esercito nemico pagherà il prezzo con il bagno di sangue dei suoi soldati”: è la minaccia lanciata da Abu Obeida, portavoce del braccio armato di Hamas, le brigate Qassam. Gli ostaggi “corrono gli stessi rischi dei combattenti palestinesi”, aggiunge in un messaggio citato da al Jazeera. “Se moriranno la responsabilità sarà del governo israeliano”.

