Impianto LG Chem ed Enilive per combustibili sostenibili

A Seosan, Chungcheongnam-do, 80 chilometri a sud-ovest di Seoul

ROMA, 04 AGO – LG Chem ed Enilive hanno compiuto un passo importante per la crescita nella produzione di biocarburanti avviando la costruzione delle fondazioni del primo impianto di produzione di HVO (olio vegetale idrogenato) e SAF (carburante sostenibile per l’aviazione) in Corea del Sud, nel complesso petrolchimico di Daesan di LG Chem, situato a Seosan, Chungcheongnam-do, 80 chilometri a sud-ovest di Seoul. L’impianto – si legge in una nota – sarà realizzato dalla joint venture tra LG Chem ed Enilive, denominata LG-Eni BioRefining, e il completamento è previsto entro il 2027; tratterà circa 400.000 tonnellate di materie prime biogeniche sostenibili all’anno. HVO e SAF, la cui domanda è destinata ad aumentare in conseguenza alle normative sui biocarburanti, sono prodotti idrogenando oli vegetali più sostenibili come l’olio da cucina usato (UCO) e altri scarti e residui, attraverso la tecnologia Ecofining™, sviluppata da Eni in collaborazione con Honeywell UOP. Tenendo conto dell’intera catena del valore dei prodotti, le emissioni di gas serra (GHG) di HVO e SAF sono significativamente inferiori rispetto a quelle dei combustibili fossili tradizionali.

