Incendio in discoteca in Macedonia del Nord: morti oltre 50 giovani, arrestati gli organizzatori del concerto

LA STRAGE

Durante un concerto con circa 1500 persone

Un incendio scoppiato in una discoteca della Macedonia del Nord, dove più di mille persone si erano radunate per un concerto, ha causato la morte di oltre 50 persone secondo quanto riferito dall’agenzia statale Mia citando il ministero dell’Interno.

Il bilancio finora accertato parla di 51 morti e più di 100 feriti. La strage è avvenita nnela la discoteca “Pulse” di Kocani, nell’est della Macedonia del Nord, a circa 100 chilometri della capitale Skopje. Lo ha confermato il ministro dell’interno macedone Pance Toshkovski, che si è recato sul posto, oltre al premier Hristijan Mickoski e ai responsabili inquirenti di procura e polizia. Toshkovski ha aggiunto che gli organizzatori del concerto sono stati arrestati.

Sembra che la discoteca fosse una struttura improvvisata dove già in passato erano stati organizzati eventi con fuochi d’artificio. I feriti, fra i quali vi sarebbero anche membri della band Dnk che si esibiva nel locale, sono stati condotti negli ospedali di Kocani, Stip e della capitale Skopje. L’incendio, sviluppatosi nella struttura del tetto del locale per le scintille del materiale pirotecnico utilizzato per gli effetti luminosi del concerto, si è rapidamente propato al resto della discoteca, che è stata avvolta dalle fiamme e da un denso fumo.

Il ministro della sanità macedone Arben Tarabari ha detto che i feriti ricoverati in ospedale sono 118, mentre si è appreso che anche uno dei proprietari del locale è stato arrestato. Il premier Hristijan Mickoski, esprimendo dolore e cordoglio per le decine di giovani vittime, ha parlato di «una giornata difficile e triste per la Macedonia del Nord», esortando tutte le istituzioni competenti – servizi sanitari, polizia, autorità locali – ad adottare misure urgenti per sostenere le famiglie colpite e assistere i feriti, ai quali ha augurato una rapida guarigione. «