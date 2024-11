Inquinamento record a Lahore, oltre 80 volte livello accettabile

India

Superato il picco consentito, Calcutta al secondo posto

ISLAMABAD, 02 NOV – L’inquinamento atmosferico a Lahore, la seconda città del Pakistan, ha raggiunto oggi il massimo storico, più di 80 volte il livello ritenuto accettabile dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). L’indice di qualità dell’aria ha raggiunto un picco di 1.067, prima di scendere a circa 300 al mattino – l’aria è considerata “cattiva” a partire da 180 in questa classificazione mondiale. La città indiana di Calcutta si è classificata al secondo posto nell’indice di qualità dell’aria degli Stati Uniti con 366 punti, la capitale New Delhi al terzo e Mumbai quarta con 229 punti, mentre la città di Wuhan, in Cina, si è classificata quinta con 177 punti.

