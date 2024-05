Inter: Dumfries si scusa, un errore prendere lo striscione

agenzia

'Immagine inappropriata, scelta per nulla intelligente'

MILANO, 29 APR – “Durante il corteo, ho tenuto in alto uno striscione che mostrava un’immagine inappropriata. Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di ogni partita. Mi rendo conto che tenere in alto lo striscione è stato un errore di giudizio da parte mia e assolutamente non intelligente. Ora concentriamoci su ciò che è stata la stagione più incredibile per l’Inter”. Così il difensore nerazzurro Denzel Dumfries si è scusato, in un post su Instagram, dopo aver esposto uno striscione contro il rivale milanista Theo Hernandez durante la parata scudetto di ieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA