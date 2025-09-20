Media, 145 voli in ritardo e 4 cancellati da Heathrow

agenzia

Disagi anche nell'aeroporto di Bruxelles

Secondo FlightRadar24, ripreso dall’Independent, almeno 145 voli sono stati ritardati e 4 cancellati all’aeroporto di Heathrow questa mattina a causa di un attacco informatico a un fornitore di servizi per sistemi di check-in e imbarco.

E “ancora nessuna soluzione” all’attacco informatico. Lo ha appena fatto sapere Ariane Goossens, la portavoce dell’aeroporto di Bruxelles a Sky News.«Quello che sta succedendo è che uno dei nostri fornitori di servizi esterni, che ci fornisce il sistema per il check-in e l’imbarco dei passeggeri, è stato colpito da un attacco informatico ieri sera. Questo sta avendo un impatto sui processori, sui gate e su altri aeroporti europei. Quello che stiamo vedendo è che, a partire da questa mattina, non c’è ancora una soluzione. Quindi, in concreto, questo significa che l’imbarco e il check-in dei passeggeri vengono effettuati manualmente. Questo – conclude la portavoce – richiede più tempo, ed è il motivo per cui alcuni voli vengono cancellati o ritardati.»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA