Media, il capo di Hamas in Libano ucciso israeliano nel sud del Paese

Lo riporta il Times of Israel, che cita il gruppo terroristico

Hamas ha annunciato che il suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sud del Paese. Il gruppo afferma che anche alcuni membri della sua famiglia sono stati uccisi nell’attacco. Lo riporta il Times of Israel.

«Fateh Sherif Abu el-Amin, leader di Hamas… in Libano e membro della leadership del movimento all’estero» è stato ucciso in un attacco alla sua casa nel campo di Al-Bass, nel sud del Libano, si legge in un comunicato di Hamas, riporta il Times of Israel.