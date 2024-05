Milano-Cortina: ex ad Novari, «Da politica segnalazioni su curriculum ma decidevo io»

L'indagine

Le ipotesi di reato sono corruzione e turbativa d'asta

Nessuna corruzione e assunzioni decise senza pressioni. Per nove ore Vincenzo Novari, l’ex amministratore delegato della fondazione Milano Cortina, risponde al fuoco incrociato di domande dei pm meneghini Francesco Cajani e Alessandro Gobbis. Dal primo pomeriggio fino alla tarda serata di ieri, in un ufficio al sesto piano del Palazzo di giustizia, il manager indagato – assistito dagli avvocati Nerio Diodà ed Elena Vedani -, fornisce spiegazioni ai titolari dell’inchiesta sui Giochi invernali del 2026.

Nel mirino degli inquirenti, che procedono per i reati di corruzione e turbativa d’asta, sono tre, in particolare, i contratti “opachi” nel settore dei servizi digitali rispetto ai quali, durante l’interrogatorio, Novari ribadisce “la correttezza”, così come rimarca di non aver favorito l’imprenditore Luca Tomassini (anche lui indagato) e spiega la scelta “esclusivamente professionale” sull’assunzione dell’ex dirigente Massimiliano Zuco e su altri nomi noti su cui si concentrano i sospetti degli inquirenti.