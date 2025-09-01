Ministero Gaza: nove morti per fame in 24 ore, tre sono bambini

PALESTINA

Al Jazeera: «In 34 sono stati uccisi dai raid israeliani dall'alba»

Il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha segnalato nove decessi dovuti a carestia e malnutrizione, tra cui tre bambini, nelle ultime 24 ore. Lo riporta Al Jazeera, sottolineando che ciò porta il bilancio delle vittime della carestia e della malnutrizione nell’enclave a 348, tra cui 127 bambini.

Nel frattempo, è salito a 34 il bilancio dei palestinesi uccisi negli attacchi israeliani dall’alba, secondo l’emittente che cita fonti ospedaliere.

