Missile terra-terra lanciato dal Libano su Tel Aviv

Il conflitto

Idf: 'E' stato intercettato'. Attacco israeliano vicino a Beirut

TEL AVIV, 25 SET – Le sirene d’allarme sono state attivate questa mattina nel centro di Tel Aviv e a Gush Dan, poco dopo le 5,30 ora italiana, per il lancio di un missile terra-terra dal Libano. Lo ha detto l’esercito israeliano (Idf).

Il missile è stato intercettato e oggi le scuole apriranno normalmente. E’ la prima volta che Hezbollah prende di mira Tel Aviv da quando ha cominciato a lanciare razzi su Israele dopo il 7 ottobre. I lanci hanno interessato altre località di Israele centrale: Gush Dan, Ramat Gan, Tolemy Elazar e Mensha. Per il momento non risultano cadute di ordigni. Intanto, una fonte della sicurezza libanese afferma che un attacco israeliano ha colpito un paio di ore fa la zona di Saadiyat vicino a Beirut. “Un attacco israeliano ha colpito Saadiyat” sulla costa a circa 20 chilometri a sud di Beirut, prendendo di mira un “magazzino”, afferma la fonte della sicurezza, che chiede l’anonimato in quanto non autorizzata a parlare con i media. I giornalisti dell’Afp nella capitale hanno riferito di aver sentito un’esplosione.

