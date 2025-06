MotoGp: Bagnaia “terzo posto era il massimo ma va bene così”

Motociclismo

Bezzecchi "gara fantastica, Marquez aveva qualcosa in più"

ROMA, 29 GIU – “Un sapore un po’ agrodolce mi lascia questo fine settimana. Avrei potuto fare di più in gara, il passo non era male ma la terza posizione era il massimo, Il weekend è andato così dobbiamo continuare a spingere”. Lo ha detto Francesco Bagnaia dopo il Gp d’Olanda ad Assen. A caldo si è espresso anche Marco Bezzecchi, secondo con l’Aprilia: “Sono davvero felice, è stata una gara fantastica. Però Marc era velocissimo. Ho provato ad attaccarlo ma lui aveva qualcosa in più. Sono contento di quanto fatto dal team che ringrazio e spero di aver dato spettacolo”.

