MotoGp: Marc Marquez “felice per me, spiace per Alex ma capita”

Motociclismo

Il fratello minore si frattura un dito, dovrà essere operato

ROMA, 29 GIU – “Sono superfelice del lavoro fatto dalla squadra per tutto il fine settimana. Il risultato è stato eccezionale anche perchè non era atteso su una pista più adatta a me”. Così Marc Marquez dopo la vittoria ad Assen. Il leader del mondiale ha anche parlato del fratello Alex, che in una caduta al sesto giro “si è fatto male a un dito, mi ha detto papà – ha spiegato Marc -. Purtroppo le corse sono così per noi piloti”. Il pilota della Ducati Gresini ha riportato una frattura scomposta alla mano sinistra e dovrà essere operato a Madrid, tra stasera e domani.

