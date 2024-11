MotoGp:Ezpeleta, ultima gara a Barcellona,tra 48 ore ufficialità

La sede alternativa

«Adesso pensiamo a Valencia. Pensiamo di confermare stesse date»

ROMA, 03 NOV – L’ultima gara della stagione 2024 del motomondiale si dovrebbe correre a Barcellona dopo l’annullamento della tappa di Valencia in seguito alla tragedia causata dall’alluvione che ha colpito l’intera regione: lo ha detto a margine del gp della Malesia il ds della Dorna, Carlos Ezpeleta. “Pensiamo che il circuito di Barcellona sia l’opzione migliore – ha detto ai microfoni di Sky – Ne abbiamo parlato con il governo che ci deve dare conferma ma pensiamo che nelle prossime 48 ore possiamo dare l’ufficialità. Adesso l’urgenza è Valencia, non la motogp. Pensiamo si possa correre nelle stesse date (15-17 novembre, ndr) e da l’ lavoreremo per fare il miglior gran premio possibile e aiuteremo Valencia nel miglior modo possibile”.

