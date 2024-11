Musk: «Rispetto Mattarella ma sono libero di esprimere opinioni»

Il confronto a distanza

'Così come ribadito in un colloquio nel pomeriggio con Meloni'

ROMA, 13 NOV – “L’imprenditore Elon Musk esprime il suo rispetto per il presidente della Repubblica Mattarella e la Costituzione italiana. Così come ribadito in un’amichevole conversazione avvenuta con il presidente Meloni nel pomeriggio. Tuttavia sottolinea che la libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla stessa Costituzione italiana, pertanto da cittadino continuerà a esprimere liberamente le proprie opinioni”: lo afferma Elon Musk in una dichiarazione diffusa all’ANSA dal suo referente in Italia. Il miliardario si augura inoltre che le relazioni Stati Uniti-Italia siano “sempre più forti” e auspica di incontrare presto il capo dello Stato italiano.

