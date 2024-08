Naufragio Palermo: sub tornano nello scafo per recuperare quinto corpo e cercare ultimo disperso

La tragedia

All'appello mancherebbero l'imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hanna

Torneranno a breve in profondità, nello scafo del veliero britannico Bayesian, i sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare il quinto corpo rimasto intrappolato all’interno della imbarcazione dopo il naufragio e cercare il sesto disperso. Ieri sono stati recuperati i primi quattro corpi. Le salme riportate a terra ieri pomeriggio, non senza difficoltà, sono quelle di Jonathan Bloomer, Chris Morvillo e delle mogli Anne Elizabeth Judith e Neda. All’appello mancherebbero dunque l’imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hanna. Anche se il corpo individuato ieri sarebbe proprio quello di Lynch.