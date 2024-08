Nubifragi e grandinate in Sardegna, le strade diventano fiumi

Maltempo

Le zone più colpite il Nuorese e la Gallura

Ampiamente annuncita dalle previsioni meteo, l’ondata di maltempo sta impervesando su gran parte della Sardegna. Le zone più colpite risultano il Nuorese e la Galluira, meno violenti i temporali in Ogliastra e nel Campidano di Cagliari: nella città capoluogo solo qualche goccia di pioggia. Cantine allegate, strade trasformate in fiumi, tombini saltati e cumuli di grandine di oltre 10 centimetri ai margini delle carreggiate, invece, a Oschiri e nei comuni limitrofi, interessati da un violento nubifragio che ha creato forti disagi agli abitanti e danni ingenti alle campagne, in particolare vigne e oliveti.