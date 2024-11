La banana di Cattelan venduta all’asta per oltre sei milioni di dollari da Sotheby’s

FOLLIE

A Miami fu mangiata da un artista della performance

La banana più cara del mondo: un collezionista ha pagato 6,2 milioni di dollari per Comedian, l’iconoclastica opera “appiccicata al muro” di Maurizio Cattelan che fece scalpore alla fiera dell’arte di Miami quando un artista delle performance la staccò dalla parete dello stand della galleria Perrotin e la mangiò davanti agli occhi esterrefatti dei visitatori. Sotheby’s aveva stimato tra un milione e un milione e mezzo di dollari la banana che nel 2019 fu venduta per 120 mila dollari e oltre in mezzo a mille polemiche sul significato di un’opera d’arte.