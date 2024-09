Peculato e falso, procura chiede processo per 11 poliziotti

Chiesto il giudizio

Per agenti Stradale, gip fissa udienza a Sulmona il 14 novembre

Il sostituto procuratore della repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, ha chiesto il processo per undici agenti della Polizia stradale, sottosezione di Pratola Peligna (L’Aquila), accusati, a vario titolo, di truffa ai danni dello Stato, falso, peculato, furto, omissione d’atti d’ufficio, omissione di soccorso e interruzione di pubblico servizio. Il giudice per le udienze preliminari, Marta Sarnelli, ha fissato l’udienza al prossimo 14 novembre.

La maxi inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Sulmona (L’Aquila) parte nel 2019, tre anni di indagini svolte attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti, rintracciamento attraverso Gps e analisi dei file delle telecamere di sorveglianza. Secondo l’accusa, i poliziotti avevano abbandonato le postazioni di lavoro, dormito all’interno delle auto durante i turni notturni e si erano intrattenuti in locali commerciali durante l’orario di servizio. A ciò si aggiunge l’ipotesi di utilizzo dell’auto di servizio per fini privati.