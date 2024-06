Piano Mattei: Mantovano, «G7 ne ha attestato importanza, approccio ci distingue da Russia e Cina»

agenzia

“Il G7 dei capi di Stato e di Governo ha attestato l’importanza dell’avvio da parte dell’Italia del “piano Mattei per l’Africa”. L’Italia non arriva certamente per prima in Africa. Ma costituisce una eccezione il modo in cui, fra mille difficoltà, affrontando mille ostacoli, con mille incertezze, essa ha proposto e sta seguendo l’avvio del Piano. È una eccezione quanto alla modalità di interlocuzione con le singole Nazioni africane. Fa eccezione certamente rispetto a come in questi anni Russia e Cina intervengono in Africa: la Russia con contingenti in armi, aprendo nuove basi militari, appoggiando rivolgimenti violenti, tutelando l’estrazione delle materie prime nelle aree a maggiore rischio; la Cina con la sua finora inarrestata espansione infrastrutturale, commerciale e tecnologica”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel suo intervendo al primo Festival dell’’Umano tutto intero’, nella sessione dedicata a ‘L’eccezione (antropologica) italiana per l’Europa e il mondo’.