Rapinano coetanei e si vantano sul web, denunciati 15enni

NEL TREVIGIANO

Individuati dalla polizia, avevano taser e tirapugni

Tre quindicenni residenti nel Trevigiano sono stati denunciati dalla Polizia in quanto ritenuti i responsabili di una rapina commessa a Conegliano (Treviso) lo scorso luglio ai danni di due coetanei di Pordenone. Nella circostanza i tre, armati di un Taser, un coltello e un tirapugni, si erano fatti consegnare dalle vittime una felpa, un paio di scarpe da ginnastica e 25 euro in contanti, esibendo poi la refurtiva in un video pubblicato su una piattaforma social.