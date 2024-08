Scandalo violenze in Argentina, Yañez ammette alcolismo

le indiscrezioni

L'ex first lady riconduce la causa ad un aborto indotto

BUENOS AIRES, 13 AGO – Secondo le prime indiscrezioni filtrate alla stampa della sua prima deposizione davanti alla Giustizia, l’ex first lady argentina Fabiola Yañez avrebbe confermato le accuse contenute nella denuncia presentata per violenze contro l’ex presidente Alberto Fernandez e avrebbe ammesso anche la sua dipendenza dall’alcol attribuendone la causa all’aborto a cui sarebbe stata indotta nel 2016. Secondo le informazioni filtrate ai media Yañez avrebbe assicurato inoltre che l’ex presidente consumava spesso anche alcol e marijuana, due circostanze che non figuravano nella denuncia consegnata ieri alla magistratura. Nella denuncia Yañez accusa formalmente l’ex presidente di “lesioni gravi” e “abuso di potere” precisando che le violenze hanno preso il via già nel 2016, all’inizio della loro relazione. Tra le accuse nei confronti di Fernandez figura anche quella di “violenza riproduttiva”. Yañez sostiene infatti di essere stata obbligata ad interrompere la prima gravidanza sopraggiunta durante la relazione. Nel quadro della causa la ex first lady, 43 anni, è stata ascoltata in videoconferenza da Madrid dove risiede attualmente insieme al figlio Francisco di 2 anni.

