Schlein “Europa o Trump, Meloni venga a dire in Aula da che parte sta”

L'attacco

ROMA (ITALPRESS) – “Giorgia Meloni venga a dire in aula da che parte sta. Se ha deciso di indossare la maglia dell’Europa o il cappellino dei Trump”. A dirlo la segretaria del Pd, Elly Schlein, al quotidiano “La Repubblica”, parlando del summit di Parigi. “La premier deve innanzitutto spiegare cosa intende fare lei – aggiunge -. Decidere se schierarsi con l’Europa o con il presidente americano. Da settimane dicevamo che non si puó stare col piede in due scarpe in eterno. Quanto accaduto in questi giorni impone una scelta di campo. Qual é la sua? È l’ora di dare una risposta: all’Italia prima che a noi”. Schlein ricorda che “Trump ha spedito a Monaco il suo vice, J.D. Vance, a sferrare un attacco senza precedenti all’Europa. Sui valori prima di tutto: una comunitá che si fonda sui principi democratici e lo stato di diritto non puó prendere lezioni da un’amministrazione che calpesta a i diritti fondamentali ed esclude dai negoziati di pace la Ue e addirittura l’Ucraina.