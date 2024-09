Si tuffa nel fiume e non riemerge, muore turista nel Senese

COLLE VAL D'ELSA

A Colle Val d'Elsa, corpo estratto da vigili del fuoco

COLLE VAL D’ELSA, 31 AGO – Una turista italiana 31enne si è tuffata nel fiume senza più riemergere e il corpo senza vita è stato rinvenuto ed estratto dall’acqua dai sommozzatori dei vigili del fuoco. E’ quanto accaduto questo pomeriggio nel parco fluviale del Diborrato in località San Marziale a Colle Val d’Elsa (Siena). Un’altra donna 30enne è stata salvata dopo essere in difficoltà in acqua e consegnata ai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale di Colle Val d’Elsa per ricostruire la dinamica dell’accaduto oltre alla Misericordia di Colle Val d’Elsa. “Profondo cordoglio” per la tragica scomparsa della donna è stato espresso dall’amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa. La dinamica di quanto accaduto, spiega il Comune in una nota, è al momento al vaglio delle autorità competenti. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si sarebbe trovata in una situazione di difficoltà mentre era in acqua. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. “La comunità di Colle di Val d’Elsa si stringe alla famiglia della vittima in questo momento di immenso dolore e insieme all’amministrazione comunale desidera esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici della giovane, colpiti da questa gravissima perdita”, conclude la nota.

