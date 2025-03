Sirene d’allarme a Tel Aviv per un missile dallo Yemen

israele

Intercettato prima che entrasse in territorio israeliano

Le sirene d’allarme hanno suonato a Tel Aviv per un missile dallo Yemen. Lo ha constatato l’ANSA sul posto. L’esercito israeliano ha poi dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen dopo che le sirene antiaeree hanno suonato in diverse aree del Paese. “Dopo le sirene che hanno suonato poco fa in diverse aree di Israele, un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall’Iaf (l’Aeronautica militare israeliana) prima di entrare in territorio israeliano”, ha affermato l’esercito in un comunicato.

