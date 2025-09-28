Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: diversi feriti, tra loro anche dei bambini

PAURA NEGLI USA

L'attentatore è stato neutralizzato

WASHINGTON, 28 SET – Diverse persone sono rimaste ferite, inclusi alcuni bambini, in una sparatoria presso un chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Lo riferisce la Cnn citando la polizia che ha sottolineato che l’attentatore è stato neutralizzato.

La chiesa dove è avvenuta una sparatoria, intanto, ha preso fuoco. Lo riferiscono alla Cnn le autorità locali chiedendo ai residenti della zona di stare alla larga. I video girati da una cittadina, Leah Graham, mostrano dense colonne di fumo provenienti dall’edificio.

