Tafferugli a proteste in Israele,almeno 32 dimostranti arrestati

Scontri e arresti a Tel Aviv e a Gerusalemme

Di Redazione |

E’ di almeno 32 arresti il bilancio dell’intervento delle forze dell’ordine in Israele per liberare le strade bloccate dai dimostranti, che in molti casi hanno dato alle fiamme dei pneumatici. Lo riferiscono i media di Tel Aviv. Bloccata anche l’autostrada 16, una delle principali vie d’accesso a Gerusalemme. I manifestanti dovrebbero convergere sulla ‘piazza degli ostaggi’ di Tel Aviv, dove per stasera è atteso oltre un milione di persone. Scontri e arresti anche a Gerusalemme, dove la polizia israeliana ha annunciato la riapertura di tutte le arterie viarie bloccate.

