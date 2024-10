Telefonata Meloni-Netanyahu, sicurezza per Unifil e de-escalation

Il confronto

La presidente ha sottolineato l'assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Meloni ha ribadito l’inaccettabilitá che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la missione agisce su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale. Ha sottolineato l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita.