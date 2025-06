Sport

Il tedesco battuto in due set 6-3 7-6

ROMA, 15 GIU – L’americano Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 250 di Stoccarda battendo in finale Alexander Zverev in due set 6-3, 7-6 (7-0). Per Fritz si tratta del quarto titolo ATP sul prato dopo Eastbourne nel 2019, 2022 e 2024. È il nono torneo vinto dall’americano, il primo nel 2025.

