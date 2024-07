Trovato cadavere in Carso, sarebbe di una anziana scomparsa

Friuli-Venezia Giulia

Nei pressi di Samatorza, individuato da un uomo che passeggiava

Il cadavere di una donna è stato trovato in una zona boschiva del Carso triestino. Secondo le prime indagini potrebbe trattarsi del corpo di una donna che era scomparsa una ventina di giorni fa. Il cadavere era in stato di avanzata decomposizione. Lo riportano i siti delle testate locali. Un uomo nel pomeriggio di ieri passeggiando in un’area boschiva nei dintorni di Samatorza, sul fondo di una dolina ha notato il cadavere ed ha avvertito i Carabinieri. La donna potrebbe essere Stanislava Mokole, di 69 anni, originaria di Precenico e residente a Sales, scomparsa lo scorso 17 giugno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA